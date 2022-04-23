حتي هذا الموعد.. استمرار إغلاق عدة مطارات بجنوب روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

مددت السلطات الروسية حظر الطيران في جنوب البلاد حتى مطلع شهر مايو(آيار) المقبل بسبب الحرب في أوكرانيا.



وأعلنت هيئة النقل الجوي الروسية "روزافياتسيا" اليوم السبت استمرار إغلاق 11 مطاراً.

وتسري قيود الطيران على المطارات في منتجعي البحر الأسود انابا وجليندشيك والمدن المليونية روستوف الواقعة على نهر الدون وفورونيش وكراسنودار بالإضافة إلى بلجورود التي تقع على مسافة غير بعيدة عن الحدود الأوكرانية.

وفي المقابل، لا يزال الطيران مسموحا به في منتجع سوتشي على البحر الأسود.

وبالإضافة إلى ذلك، أوقفت مطارات بريانسك واليستا وكورسك وليبتسيك في غرب روسيا وكذلك في سيمفروبول الواقعة في شبه جزيرة القرم حركة نقل الركاب بشكل مؤقت.

يذكر أن روسيا ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية، بالقوة، للاتحاد الفيدرالي الروسي في عام 2014.

وأوضحت "روزافياتسيا" أن إجراءات الحظر التي كانت مفترضا أن تنتهي بعد غد الاثنين، ستسري حتى الساعة الثالثة إلا ربع بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا من صباح أول مايو(آيار) المقبل.

كانت روسيا أغلقت العديد من المطارات جنوب البلاد ومددت الإغلاق بشكل متكرر وذلك بعد قيامها بغزو أوكرانيا المجاورة في الرابع والعشرين من شباط/فبراير الماضي.