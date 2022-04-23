موسكو تسقط مقاتلة أوكرانية في خاركيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إن قواتها أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز سو-25 ودمرت ثلاث طائرات هليكوبتر من طراز مي-8 في مطار صغير بمنطقة خاركيف بأوكرانيا.



ولم يصدر رد حتى الآن من كييف بشأن ما أعلنته روسيا.

قالت المخابرات العسكرية البريطانية اليوم السبت إن القوات الروسية لم تحقق أي مكاسب كبيرة في الأربع والعشرين ساعة الماضية على الرغم من زيادة نشاطها وذلك بسبب الهجمات المضادة الأوكرانية التي تواصل عرقلة مساعيها.

وأفادت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية أن القتال العنيف يحبط محاولات موسكو للاستيلاء على مدينة ماريوبول الساحلية الأمر الذي يعيق تقدمها في منطقة دونباس.

وأضافت أن القوات الجوية والبحرية الروسية لم تتحكم في أي من المجالين بسبب فعالية الدفاعات الجوية والبحرية الأوكرانية. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة النبأ.