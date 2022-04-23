سوريا.. مقتل وإصابة مسلحين من قسد في دير الزور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت مصادر سورية بمقتل وإصابة عدد من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في هجوم بالقذائف الصاروخية استهدف نقطة عسكرية لهم في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي.



ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم السبت عن المصادر قولها إن "هجوماً بالقذائف الصاروخية نفذه مجهولون استهدف نقطة عسكرية لميليشيا قسد في بلدة ذيبان بالريف الشرقي".

وأضافت أن "ذلك تزامن مع اشتباكات عنيفة ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من مسلحي الميليشيا وايقاع خسائر مادية بالنقطة العسكرية".

ووفق الوكالة "تشهد معظم مناطق ريف دير الزور والحسكة والرقة الواقعة تحت سيطرة ميليشيا قسد حالة غضب ورفض شعبي ظهرت عبر احتجاجات شعبية واسعة تطالب بطردها من قراهم وبلداتهم جراء الممارسات التي تقوم بها ضد السكان المدنيين وسرقة النفط وخيرات المنطقة تحت غطاء ودعم قوات الاحتلال الأمريكي".