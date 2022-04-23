روسيا تقدم على خطوة نووية جديدة في الخريف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تعتزم روسيا اتخاذ خطوة نووية جديدة بالتزامن مع توترات غير مسبوقة في علاقتها بحلف شمال الأطلسي على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.



وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم السبت نقلا عن دميتري روجوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس أن موسكو تعتزم نشر أول وحدة عسكرية مسلحة بصواريخ سارمات ذات القدرات النووية بحلول الخريف المقبل.

وقالت تاس نقلا عن تصريحات أدلى بها روجوزين في مقابلة مع قناة روسيا 24 الحكومية إن الوحدة ستتمركز في أوجور في منطقة كراسنويارسك على بعد حوالي ثلاثة آلاف كيلومتر شرقي موسكو.

وأطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا بهدف نزع سلاح البلد السوفيتي السابق، ومع بداية العملية وضعت موسكو ترسانتها النووية في حالة تأهب.

ويدعم حلف شمال الأطلسي أوكرانيا بالسلاح كما تفرض دوله إلى جانب حلفاء آخرين عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا.