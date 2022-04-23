شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يهنئ الرئيس والشعب المصرى بذكرى تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بممجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجموع الشعب المصرى بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل من كل عام.

وقال تيسير مطر في بيان اليوم السبت، إن هذا اليوم وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفيه تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989.

وأضاف :"إن شهر رمضان هذا العام قد جمع عيدين يفخر بهما كل المصريون أولهما ذكرى حرب أكتوبر المجيدة الموافق العاشر من رمضان وعيد تحرير سيناء، موجها التحية لكل شهداء تراب هذا الوطن العظيم الذين ضحوا بأنفسهم ليبقي الوطن.

وعيد تحرير سيناء أو ذكرى تحرير سيناء هو اليوم الموافق 25 أبريل من كل عام، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد. وفيه تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989 م. وهذا اليوم عطلة رسمية للدوائر الرسمية والمصالح الحكومية المصرية. تم تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلى في عام 1982