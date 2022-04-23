شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات البريطانية: رصد استمرار المعارك العنيفة في ماريوبول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - _ المعارك تعرقل التقدم المتواصل الذي تطمح روسيا إلى تحقيقه في إقليم الدونباس

أشارت تقديرات الاستخبارات البريطانية إلى استمرار وقوع معارك عنيفة في مدينة ماريوبول الأوكرانية رغم الادعاء الروسي بالاستيلاء الكامل على المدينة الساحلية.

وجاء في التحديث اليومي لوزارة الدفاع البريطانية صباح اليوم السبت أن هذه المعارك لا تزال تعرقل التقدم المتواصل الذي تطمح روسيا إلى تحقيقه في إقليم الدونباس شرقي أوكرانيا ولفت التقرير إلى أن روسيا لم تحرز تقدما حاسما في الأربع وعشرين ساعة الماضية لأن المقاومة الأوكرانية أحبطت ذلك.

يذكر أن الحكومة البريطانية تنشر بانتظام منذ أسابيع معلومات استخباراتية عن سير الحرب الروسية في أوكرانيا بطريقة علنية غير معتادة. وفي المقابل، تتهم موسكو لندن بشن حملة إعلامية مستهدفة.

كانت روسيا أعلنت قبل بضعة أيام وبعد معارك عنيفة في أوكرانيا استمرت قرابة الشهرين "السيطرة الكاملة" على مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب شرق أوكرانيا.

ولا يزال مقاتلون أوكرانيون متحصنين داخل المجمع الكبير لمصنع ازوفستال للصلب في المدينة ويُعْتَقَد أن مدنيين مختبأون هناك أيضا.