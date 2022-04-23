عاجل.. انطلاق عملية عراقية لملاحقة فلول داعش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

شرعت القوات العراقية العسكرية والأمنية اليوم السبت، بتنفيذ عملية لملاحقة عناصر تنظيم داعش في مناطق غربي البلاد.



وقالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان صحافي، إن القوات الأمنية نفذت اليوم المرحلة الثانية من عملية الإرادة الصلبة غربي البلاد لملاحقة عناصر تنظيم داعش بمشاركة قوات في قيادات عمليات الانبار والجزيرة وكربلاء وقوات من قيادة حرس الحدود ومحاور الحشد الشعبي في غرب الانبار والفرات الأوسط.

كما تشارك في العملية القوات الخاصة وجهاز مكافحة الإرهاب وفرقة الرد السريع، بعمليات نوعية نحو أهداف محددة في مناطق مختلفة من خلال قوات محمولة جوا بالطائرات المروحية تتضمن كمائن في عمق الصحراء بإسناد جوي من طيران الجيش والقوة الجوية.

وأوضحت أن هذه العملية تأتي بالتزامن مع فعاليات تعرضية أخرى تنفذها القوات في قواطع عمليات ديالى سامراء وشرقي محافظة صلاح الدين وجنوبي محافظة كركوك، لتجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصر داعش وتطهير الأراضي من دنس الإرهاب والجريمة بمختلف صورها.