حزب الله الارهابي ينشئ ورشاً لتصنيع المسيّرات في سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت بأن ميليشيا حزب الله اللبناني، أنشأت ورشاً لتصنيع العتاد العسكري والمسيّرات بمختلف أنواعها بريف حمص الجنوبي الشرقي.



وأورد المرصد على موقعه الإلكتروني بأن مصادره أشارت إلى أن ورش حزب الله التي تعمل بإشراف خبراء من "الحرس الثوري" الإيراني، تتضمن تصنيع قذائف المدفعية والصاروخية والألغام وصيانة الطائرات المسيّرة والأسلحة بمختلف أنواعها، ضمن مستودعات الأسلحة والذخائر المحصنة في منطقة مهين "الاستراتيجية" بريف حمص الجنوبي الشرقي والتي تعتبر ثاني أكبر مستودعات أسلحة في سوريا.

ووفقاً للمصادر فإن عدداً كبيراً من أبناء بلدة مهين بريف حمص باتوا يعملون في صفوف الميليشيات المحلية الموالية لإيران عقب سيطرة النظام والميليشيات الإيرانية على المنطقة مطلع 2017 بدعم جوي روسي.