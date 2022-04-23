روسيا: الغرب لن يصمد أسبوعاً واحداً دون الغاز الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري ميدفيديف اليوم السبت، أن دول الاتحاد الأوروبي، لن تصمد أسبوعاً دون الغاز الروسي.



وقال ميدفيديف، في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية اليوم "نحن نقدر تنسيق ونزاهة شركائنا الأوروبيين، لا سيما بالنظر إلى حقيقة أنه وفقًا للبيانات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، ستكون أوروبا قادرة على الاستغناء عن غازنا لمدة لا تزيد على 6 أشهر. لكن إذا تحدثنا بجدية، لن تصمد أسبوعاً واحداً".

وأشارت سبوتنيك إلى أن الاتحاد الأوروبي سيحظر واردات الفحم الروسي اعتباراً من أغسطس(آب)، لكن شحنات الغاز ستستمر.

وفي حين اتخذت دول مثل أمريكا وكندا وبريطانيا قرارات بحظر النفط والغاز من روسيا، كان الأمر صعباً على دول أوروبا نظراً لاعتمادها الكبير على موسكو في تلبية حاجتها من الطاقة.

وفي الشهر الماضي، وصفت مجموعة من 9 خبراء اقتصاديين جامعيين تداعيات الحظر الكامل على الطاقة بأنه "يمكن التحكم فيه"، قائلين إنه سيؤثر على الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة تصل إلى 3% فقط