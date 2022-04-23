إسقاط مقاتلة و3 مروحيات أوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن حصيلة ضرباتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية، وتحديدا خاركيف، خلال الساعات الماضية.



وأكدت موسكو نجاح قواتها في تدمير 66 هدفا عسكريا في أوكرانيا خلال الليل.

ولفتت إلى أن دفاعاتها الجوية أسقطت أيضا مقاتلة أوكرانية من طراز سو-25 ودمرت 3 مروحيات من طراز "مي-8" في أحد المطارات بمنطقة خاركيف.

بدوره، أشار حاكم لوهانسك الانفصالية إلى أن القوات الأوكرانية تخلي بعض الأماكن في المنطقة بهدف إعادة التموضع.

وفي تقرير لها بوقت متأخر من مساء الجمعة، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن وحدات روسية متحصنة في العديد من الأماكن في شرقي البلاد.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إنه خلال الـ24 ساعة الماضية، شنت القوات الروسية هجمات على مدينة سلوفيانسك في إقليم دونيتسك واكتسبت موطيء قدم في بلدة لوزوفا الصغيرة، وهي تقاطع رئيسي لخطوط السكك الحديدية في إقليم خاركيف.

وفي مناطق سيلينا دويلنا في إقليم دونيتسك والقرم في إقليم لوهانسك، وهي على بعد 40 كيلومترا إلى الشرق وتم احتلالها قبل أيام قليلة، تقوم قوات روسية بتوسيع مراكزها والاستعداد لهجمات إضافية.

وأضافت هيئة الأركان إن القوات الروسية ربما تكون قد اكتسبت موطيء قدم أيضا في بلدة ستيبني في إقليم دونيتسك.

وخاركيف التي يبلغ عدد سكانها 1,4 مليون نسمة هي المدينة الرئيسية في شمال شرق أوكرانيا وتقع على مقربة من الحدود الروسية والأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا في دونيتسك ولوهانسك.