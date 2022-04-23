روسيا تكشف أن واشنطن تختبر آلية لاحتواء الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال مصدر دبلوماسي روسي، إن الولايات المتحدة، التي تبني جبهة عقوبات موحدة مع الاتحاد الأوروبي ضد روسيا تختبر على ما يبدو هذه الآلية لاحتواء الصين بالمستقبل.



وأضاف المصدر لوكالة أنباء نوفوستي الروسية أن "هدف الولايات المتحدة واحد وهو تقويض الاستقرار المالي وأسس التطور التكنولوجي لموسكو، وتدمير اقتصادها، ولم يتمكنوا بعد 2014 من التوافق على هذه الآليات التي يتم بناؤها الآن فيما يتعلق بمواجهتنا، وهي تتعلق بخلق جبهة عقوبات موحدة مع الاتحاد الأوروبي".

وشدد على أن إجراءات العقوبات المنسقة التي يتم اتخاذها الآن هي "محاولة لبناء جبهة موحدة في إطار المواجهة المستقبلية مع الصين".

وأشار المصدر إلى أنه في ظل إدارة دونالد ترامب، تعطل التنسيق الاقتصادي والسياسي عبر الأطلسي.