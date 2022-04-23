مالي تفتح تحقيقا في "مقبرة جماعية" قرب قاعدة فرنسية.. ما القصة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش المالي، السبت، العثور على مقبرة جماعية قرب قاعدة أعادها الجيش الفرنسي قبل أربعة أيام في غوسي بشمال البلاد.



وقالت هيئة الأركان العامة للجيوش المالية في بيان إنه "تم العثور على جثث في حالة تحلُّل متقدم في مقبرة جماعية ليست بعيدة عن المعسكر الذي كانت تشغله سابقا قوة برخان الفرنسية".

وأضاف البيان أن "حالة التحلل المتقدمة للجثث تشير إلى أن هذه المقبرة الجماعية كانت موجودة قبل وقت طويل من تسليم" القاعدة.

وتابع البيان قائلا: "بالتالي فإن المسؤولية عن هذا العمل لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تُنسب" إلى القوات المسلحة المالية.

وأشار إلى أن تحقيقا سيُفتح لتحديد كل التفاصيل المتعلقة بالمقبرة الجماعية.

يأتي ذلك بعد ساعات على اتهام الجيش الفرنسي لعناصر من مجموعة فاغنر بالتلاعب بالمعلومات.

وأكد الجيش الفرنسي أنه صوّر ما زعم أنهم مرتزقة يدفنون جثثا قرب قاعدة غوسي بهدف اتهام الفرنسيين بترك مقبرة جماعية وراءهم.

وكانت هيئة الأركان الفرنسية حذرت الثلاثاء الماضي من أنها تتوقع "هجمات إعلامية" تستهدف تشويه سمعة الجيش الفرنسي لمناسبة تسليم قاعدة غوسي.

ويُظهر الفيديو الذي صوّره الجيش الفرنسي بطائرة مسيرة واطلعت عليه وكالة فرانس برس مساء الخميس، جنودا منشغلين حول جثث يغطّونها برمال، ووصفته هيئة الأركان الفرنسية بأنه "هجوم إعلامي".

وفي إطار انسحابه من مالي الذي أعلِن في فبراير/شباط الماضي، سلم الجيش الفرنسي القوات المسلحة المالية رسميا الثلاثاء الماضي قاعدة غوسي التي كانت تضم 300 جندي فرنسي.

وقررت باريس في فبراير الماضي الانسحاب من مالي في أجواء من تدهور الأمن على خلفية التوتر بين فرنسا والمجلس العسكري الحاكم.