شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب مهنئا الرئيس بذكرى تحرير سيناء: نحنى جباهنا احتراما لشهداء الواجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول الذكرى الاربعين لتحرير سيناء، وعودتها إلى أرض الوطن المقدس .

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، في نص البرقية: " أنقل إليكم -سيادة الرئيس- باسمي واسم نواب الشعب أخلص التهاني القلبية بمناسبة حلول ذكرى تحرير سيناء، تلك البقعة الطاهرة من أرض الوطن المقدس، من براثن الاحتلال، بأيدي أبطال قواتنا المسلحة التي حمى ظهرها جبهة داخلية متماسكة."

وتابع رئيس مجلس النواب:"إنه حقاً ليوم مشهود صدق الله وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وصان كنانته، وحفظ أرضها الطاهرة التى جعلها الله معبداً للحق، ومنارة للعلم والحرية."

وأكد جبالي أنه يوم عظيم وإنجاز كبير حققه تفاعل الإرادة المصرية مع أحلام الجماهير فى الوطن العربى الكبير، يوم اتخذ فيه الراحل العظيم "محمد أنور السادات"، طيب الله ثراه، قراره ببدء معركة التحرير، فكانت الشرارة الأولى لتغيير مجرى التاريخ من نقمة الحرب إلى نعمة السلام ، وتابع : "فارتفعت راية مصر على كل شبر من أرض سيناء المقدسة، وارتفعت به كرامة وهامة كل من يسكن الأرض العربية، بفضل عبقرية التخطيط وفدائية المقاتل المصري في اقتحامه الجسور وقدرته على صنع المعجزات، فخاضت مصر معركة السلام وأعلامها مرفوعة ثابتة الأقدام، بعد أن ضحت بأطهر أرواح أبنائها والبلايين من مواردها."

وأضاف: "إننا نحنى جباهنا احتراماً وتقديراً لشهداء الواجب الذين حققوا لمصر هذا النصر العظيم، الذى ما كان ليتحقق لولا رفض الشعب للهزيمة، ولولا إصرار وعزيمة لا تلين، على تحقيق أعظم انتصارات الأمة، فتحقق للشعب وللجيش معاً النصر المبين، مؤكدا إن معركة النصر التى خاضتها قواتنا المسلحة الباسلة والتفاف الشعب حولها، أكدت لنا أن شعب مصر تجمعه الشدائد وتوحده الخطوب، وتتفجر طاقاته الكامنة بنداء الوطن إلى العمل والبذل والعطاء.

واختتم رئيس مجلس النواب برقية التهنئة، قائلاً:"لقد رفعنا أعلام السيادة على أرض سيناء الطاهرة، ونرفع معكم أعلام الحياة الكريمة والأمن والأمان على أرض مصر."