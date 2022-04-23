الري: تأهيل 5000 كم ترع بمحافظات الوادي والدلتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس السيد شلبي، رئيس مصلحة الري، والمهندس أسامة خليل، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية، والمهندس محمد عمر مكرم، معاون الوزير للمشروعات الكبرى، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقي.

وقال وزير الي، خلال الاجتماع، إنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4651 كم بمختلف محافظات الوادي والدلتا، من أعلاها 515 كم بمحافظة قنا، و506 كم بمحافظة المنيا، و478 كم بمحافظة بني سويف، و340 كم بمحافظة سوهاج، و320 كم بمحافظة القليوبية و315 كم بمحافظة الشرقية و311 كم بمحافظة الدقهلية و289 كم بمحافظة كفرالشيخ و268 كم بمحافظة الإسكندرية، و255 كم بمحافظة المنوفية.

وأضاف أنه بجرى تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4066 كم بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2881 كم تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى 11898 كم.

وفيما يخص تأهيل المساقي، من المستهدف تأهيل 516 كم من المساقي بمحافظات القليوبية وأسيوط والمنوفية والفيوم والإسكندرية، حيث تم طرح وإسناد 330 كم منها ويجرى تأهيل 262 كم من المساقي، والانتهاء من تأهيل 68 كم منها 30 كم بمحافظة القليوبية و31 كم بالفيوم و4 كم بأسيوط و2 كم بالمنوفية و1 كم بالإسكندرية.

وأوضح الدكتور عبدالعاطي أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتي تنفذها الوزارة حاليا تعد جزءا من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 وبما يحقق ترشيد استخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع التي كانت تعاني من مشاكل عديدة في السنوات السابقة وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، وبما ينعكس إيجابيا على المزارعين بالمقام الأول، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تشمل تأهيل الترع والمساقي والتحول للري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي.

وأضاف أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري، مثل حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشكلات نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، بالإضافة للتأثير الإيجابي على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض بالإضافة للمردود البيئي والجمالي، مشيرا إلى أنه يتم متابعة كافة العمليات على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.​