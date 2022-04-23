بالفيديو والصور- لحظة انتشال سيارة سقطت بقناة السويس في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

انتشلت معدات وفرق الإنقاذ التابعة لهيئة قناة السويس، صباح اليوم السبت، سيارة ربع نقل من أمام مرسى معديات بورسعيد، إثر سقوطها بالمجرى الملاحي لقناة السويس خلال توجهها لاستقلال إحدى المعديات للعبور بين ضفتي القناة (بورسعيد - بورفؤاد).

وانتقلت كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية إلى مكان الحادث، وسيارة الإسعاف، وكذلك فرق الإنقاذ التابعة لهيئة قناة السويس، المدعومة بالغطاسين والمعدات الحديثة، حيث نجحت فرق الإنقاذ ومعدات هيئة قناة السويس في انتشال السيارة.

وانتظمت حركة عبور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس ولم تتأثر نهائيًا بالحادث، وتواصل موانئ بورسعيد عمليات شحن وتفريغ السفن.

وكان الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، قد تلقى إشارة من مستشفى المبرة بوصول يسري علي أحمد 52 عاما، جثة هامدة، اثر سقوط سيارة ربع نقل من المجري الملاحي لقناة السويس خلال استقلالها المعدية للعبور بين ضفتي القناة.

ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.