التنمية المحلية: إطلاق 6 مبادرات لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في المجتمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقرير إنجازات من وحدة تكافؤ الفرص المركزية بالوزارة عن وحدات تكافؤ الفرص العامة والفرعية بالمحافظات البالغ عددها 277 وحدة طبقا لاستراتيجية عمل الوحدة لإدماج قضايا المرأة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة بالمحافظات.

وأفاد اللواء محمود شعراوي، بأنه تم إطلاق 6 مبادرات في كافة المحافظات تستهدف مشاركة المرأة على نطاق واسع في كافة القطاعات السياسية والاجتماعية والثقافية، وتستهدف هذه المبادرات عقد ورش عمل وندوات لرفع الوعي والتثقيف بقضايا المرأة وأهم قضايا المجتمع.

وتم إطلاق مبادرة "معا ضد العنف" في مجال الحماية ومناهضة العنف ضد المرأة والتي نفذت 238 ندوة توعية تستهدف مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والتحرش والتنمر ليستفيد منها 17376 شخصا، كما تم تنفيذ 249 ندوة توعية تستهدف رفع الوعي بالمخاطر الصحية والاجتماعية والنفسية لختان الإناث ليستفيد منها 7323 شخصا، وأيضا تم تنفيذ 30 ندوة توعية تستهدف القضاء على ظاهرة الزواج المبكر والأضرار السلبية المترتبة عليه ليستفيد منها 1400 شخص.

وأشار شعراوي إلى أهمية الأهداف التنموية التي حققتها مبادرة "أنتِ منتجة" حيث تم تنفيذ 50 ورشة عمل لتدريب السيدات على حرف يدوية متنوعة منها (السجاد – المشغولات – الملابس – الخياطة – تدبير منزلي) ليستفيد منها 977 مستفيدة و5 ورش عمل لتدريب 50 من متحدي الإعاقة على أعمال القص والخياطة والتي تهدف إلى رفع مستوى معيشة السيدات وخاصة المعيلات عن طريق التدريب، وخلال هذه المبادرة تم تنفيذ 49 ندوة توعية تستهدف التعريف بالمشروعات الصغيرة وطرق الإقراض لعدد 2602 سيدة حيث يجرى الإعداد لتنفيذ ندوات تعريفية بمنصة "أيادي مصر".

وتم منح 400 سيدة فرصة للحصول على القروض لإقامة مشروعات صغيرة، وإقامة 11 معرضا لمنتجات السيدات في محافظات الأقصر وقنا والإسماعيلية ودمياط كما شاركت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الوادي الجديد في معرض التمور ومعرض منتدى المدن العالمي للمتغيرات المناخية، وتضمنت المبادرة أيضا تقديم المساعدات العينية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتوفير السلع لـ 24 كشكا وإقامة 30 مشروعا وصرف أكثر من 200 روشتة علاجية وتوفير 10 كراسٍ متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وتم توزيع 10 أطنان لحوم للأسر الأكثر احتياجا.

وأضاف شعراوي أنه في ضوء توجيه وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات برفع الوعي والاهتمام بالصحة العامة للمرأة والتعليم، فقد تم إطلاق مبادرتي "الاهتمام بالصحة العامة للمرأة" و "قرية مصرية بلا أمية" حيث نفذت الأولى 31 قافلة طبية في مجال الصحة الإنجابية وتخصصات أخرى مختلفة ليستفيد منها 3206 مستفيدات وتم تنظيم 26 حملة للكشف المبكر لسرطان الثدي ليستفيد منها 922 سيدة إلى جانب تنظيم 22 ندوة توعية بأهمية لقاح كورونا ليستفيد منها 1780 مستفيدا، أما عن مبادرة "قرية مصرية بلا أمية" فقد تم تنفيذ 6 فصول لمحو أمية 196 سيدة وتنظيم 16 ندوة عن التسرب من التعليم لعدد 505 مستفيدات.

وأوضح اللواء محمود شعراوي الاهتمام الكبير الذي توليه وحدات تكافؤ الفرص ببناء القدرات ورفع الوعي حيث تم تنظيم 4 ورش عمل للتعريف بالتحول الرقمي ليستفيد منها 196 سيدة، بالإضافة إلى تنفيذ 8 دورات تدريبية لبناء القدرات في مجالات مختلفة مثل (محو الأمية التكنولوجية ــ قانون الخدمة المدنية ــ إدارة الوقت ــ التواصل الفعال ـ مفهوم الشمول المالي)، إلى جانب عقد 19 ندوة لرفع الوعي والتعريف بأهم القضايا المجتمعية (الهوية الوطنية والانتماء - الاستراتيجية لحقوق الإنسان ومحور تمكين المرأة - ذكريات حرب أكتوبر - أهمية ترشيد المياه - حقوق المسنين تحت عنوان "رد الجميل")، و11 ندوة توعية عن مخاطر الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وقد نفذت وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة برنامج تدريبي لبناء قدرات رؤساء وحدات تكافؤ الفرص وتمكينهم لإدماج قضايا المرأة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة بالمحافظات لعدد 28 مستفيدة بمحتوى تدريبي متقدم.

وأكد اللواء شعراوي اهتمام الوزارة بتمكين المرأة ووضعها في مراكز اتخاذ وصنع القرار بالمحافظات، حيث سيتم تنفيذ برنامج "رائدات العمل التنفيذي بالمحليات" ويختص البرنامج ببناء قدرات العاملات بدواوين عموم المحافظات لتأهيلهن لشغل مناصب قيادية بالإدارة المحلية، ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات المرأة سعيًا لزيادة حصة تمثيلها في المناصب القيادية بالمحليات، مع تنمية مهاراتهن لجعلهن رائدات بالعمل المجتمعي.

وأضاف اللواء شعراوي أن اهتمام الوزارة بالمرأة العاملة بالمحليات ظهر جليا في إطلاق مبادرة "يوم في قرية" حيث تم تنظيم 12 ندوة تهدف إلى التعريف بوحدات تكافؤ الفرص على مستوى المراكز والقرى والخدمات التي تقدمها الوحدات للسيدات العاملات، كما تم حصر مشكلات المرأة العاملة على مستوى الدواوين والعمل على حلها حيث تم تلقي 53 شكوى من السيدات العاملات بالإدارة المحلية، واستخراج 601 بطاقة رقم قومي للسيدات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.​