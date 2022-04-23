فيديو- سقوط سيارة في المجرى الملاحي لقناة السويس ومصرع شخص

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقي شخص مصرعه، صباح اليوم السبت، اثر سقوط سيارة ربع نقل من المجري الملاحي لقناة السويس خلال استقلالها المعدية للعبور بين ضفتي القناة.

تلقى الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إشارة من مستشفى المبرة بوصول يسري علي أحمد 52 عاما، جثة هامدة، اثر سقوط سيارة ربع نقل من المجري الملاحي لقناة السويس خلال استقلالها المعدية للعبور بين ضفتي القناة.

ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.