بنك ناصر يواصل فتح فروعه استثنائيًا اليوم لصرف معاش مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

يواصل بنك ناصر الاجتماعي فتح فروعه في كافة أنحاء الجمهورية اليوم السبت استثنائيا لصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل بعد تقديم مواعيد صرفها إلى يومي 22 و23 أبريل الجاري قبل حلول موسم الأعياد.

وحدد بنك ناصر مواعيد فتح فروعه اليوم السبت من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا على مستوي 104 فرعا علي مستوي الجمهورية.

وكان بنك ناصر فتح أيضا فروعه أمس الجمعة على مستوي الجمهورية لتسهيل صرف المعاشات في ساعات عمل محددة مع بدء الإجازات الرسمية للبنوك بداية من غدا الأحد وبعد غدا بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

وقرر البنك المركزي تعطيل العمل بالبنوك يومي الأحد والاثنين القادمين بمناسبة عيد القيامة المجيد وتحرير سيناء وشم النسيم، على أن تعاود استئناف العمل من صباح يوم الثلاثاء القادم.

وقال بنك ناصر في بيان له في وقت سابق من الأسبوع الماضي، إن افتتاح البنك لفروعه يومي العطلة الرسمية جاء في استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل أعياد المصريين عيد الفطر المبارك، وعيد القيامة المجيد، وذلك في إطار التيسير على أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم.

وقررت هيئة التأمينات الأسبوع قبل الماضي تبكير موعد صرف معاشات شهر مايو لتكون بداية من 22 أبريل المقبل بمناسبة أعياد القيامة والفطر المبارك.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المرتبات والمعاشات والمستحقين عنهم فإن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم خاصة وأن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل بإجمالي مبلغ 3 مليارات جنيه تقريبا.

وقال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إن صرف المعاشات سيكون متاحا من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية والتي يبلغ عددها 104 فروع، إلى جانب بطاقات الصراف الآلي "ATM" سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، وذلك بعد استبدال البنك مؤخرا هذه البطاقات ببطاقات ميزة لكافة العملاء.

وأكد عشماوي أنه أصدر تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار.

كما سيتم إتاحة خدمة الصرف أيضا من خلال منافذ شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية، والتي تضم أكثر من 200 ألف منفذ بيع معتمد في جميع أنحاء مصر، بالإضافة إلى 120 فرعا من فروع "فوري بلس" على مستوى الجمهورية، وكذلك تطبيق "myFawry"، بحسب عشماوي.

وأوضح عشماوي أنه تم تشكيل لجنة داخل البنك لمتابعة انتظام حركة سير العمل وصرف المعاشات والمرتبات للعملاء بالجودة المطلوبة وعلى أكمل وجه وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت.