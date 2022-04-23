حاكم لوغانسك: قصف روسي مكثف على جميع المناطق بالمدينة

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 10:16 صباحاً - لاتزال الهجمات العسكرية الروسية على اوكرانيا مستمرة، في حين اكدت المخابرات العسكرية البريطانية إن القوات الروسية لم تحقق أي مكاسب كبيرة في الأربع والعشرين ساعة الماضية على الرغم من زيادة نشاطها وذلك بسبب الهجمات المضادة الأوكرانية التي تواصل عرقلة مساعيها.

وفي آخر التطورات، أشار حاكم لوغانسك الأوكرانية إلى قصف روسي مكثف على جميع المناطق بالمدينة، مشيراً إلى أن القوات الأوكرانية تعيد تموضعها في المدينة ولم تنسحب، فيما أعلنت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا فتح ممر إنساني اليوم من ماريوبول.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 3 مستودعات أوكرانية للصواريخ في منطقة تشيرفونوي، وتدمير 66 هدفا عسكريا في أوكرانيا أمس، إضافة إلى إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز SU 25 في منطقة خاركيف.

وزارة الدفاع البريطانية أضافت أن دفاع أوكرانيا الجوي والبحري يقلل من قدرة القوات الروسية، مشيرة إلى أن القتال العنيف يحبط محاولات موسكو للاستيلاء على مدينة ماريوبول الساحلية، الأمر الذي يعيق تقدمها في منطقة دونباس.

وميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن بدء عودة الحياة لطبيعتها في مدينة ماريوبول، وأنه صار بإمكان السكان التنقل بحرية في المدينة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إن “الوضع في ماريوبول تم تطبيعه، وأصبح بإمكان السكان التنقل في الشوارع بحرية دون الاختباء من قصف النازيين الأوكرانيين”، بحسب تعبيره.

وأضاف أنه يتم نقل المساعدات الإنسانية إلى ماريوبول، بما فيها المواد الغذائية والمياه والمستلزمات الأساسية، وأن سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية تقوم بتنظيف الشوارع من المعدات الحربية الأوكرانية المدمرة.

وكانت موسكو أعلنت أنّها تسعى إلى السيطرة على جنوب أوكرانيا ومنطقة دونباس بالكامل بعد شهرين على بدء عملية الجيش الروسي الذي اتّهمته الأمم المتحدة، الجمعة، بارتكاب أعمال “قد ترقى إلى جرائم حرب”.

وقال مسؤول عسكري روسي كبير الجمعة، إن “أحد أهداف الجيش الروسي هو بسط سيطرة كاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا”، في إشارة إلى “المرحلة الثانية من العملية الخاصة” التي تستهدف، من بين أمور أخرى، “ضمان ممر بري باتجاه شبه جزيرة القرم”.

وحصلت أوكرانيا من الغرب على شحنات أكبر من الأسلحة في الأيام الأخيرة، وتُواصل التشديد على قدرتها على إخراج القوات الروسية من أراضيها.

وقال زيلينسكي مساء الخميس “يمكنهم فقط تأخير الأمر المحتّم اللحظة التي سيُضطرّ فيها الروس إلى الانسحاب من أراضينا، خصوصا ماريوبول”.

وأكّدت كييف أن مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية التي تقول موسكو إنها “حررتها”، ما زالت تقاوم القوات الروسية، مشيرة إلى أن آلاف المقاتلين الأوكرانيين يواصلون القتال بضراوة للدفاع عن مجمع “آزوفستال” الهائل للصناعات المعدنية الذي يتحصن فيه أيضا مدنيون.

وقال الحاكم الإقليمي لمنطقة دونيتسك الأوكرانية بافلو كيريلنكو لوكالة “فرانس برس” الجمعة، إنّ مستقبل الحرب في أوكرانيا “رهن بمصير ماريوبول”، معتبرا أنّ لهذه المدينة أهمية “استراتيجية” للأوكرانيين في دفاعهم عن المنطقة، وللروس في سعيهم إلى إيجاد صلة وصل برّية مع القرم.