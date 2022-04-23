وزير الدفاع الأوكراني: ننتظر دعوة لحضور قمة حلف”الناتو”

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 13 دقيقة

قال وزير الدفاع الأوكراني السبت، إن بلاده تنتظر دعوة لحضور قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، يأتي ذلك في وقت دعت واشنطن 40 دولة حليفة إلى الاجتماع في ألمانيا الأسبوع المقبل لمناقشة الاحتياجات الأمنية طويلة المدى لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، إن وزراء الدفاع وجنرالات من 20 دولة أعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو” وغيرهم وافقوا على دعوة وزير الدفاع الأميركي للاجتماع.

وأضاف كيربي أن أوستن سيطرح خلال الاجتماع قضايا تتعلق بالعلاقات الدفاعية الطويلة الأمد التي ستحتاجها أوكرانيا، موضحاً أن الهدف الأساس يكمن في تحديث الجيش الأوكراني والتأكد من أنه لا يزال قوياً وقادراً على المضي قدما.

وفي سياق متصل قال مستشار رئيس وحدة العمليات الأوكرانية ميخائيل بودولاك، إن القوات الروسية تريد التقدم من مناطق خاركيف ودونيتسك ولوغانسك، وأنهم سيقاتلون القوات الأوكرانية المتمركزة في هذه المناطق.

بودولاك أكد أن تكتيكات بلاده واستراتيجيتها في المرحلة الحالية تتمثل في الحصول على المزيد من المدفعية والمركبات المدرعة الثقيلة، ثم شن هجمات مضادة قوية على القوات الروسية.

وكان الرئيس فولوديمير زيلينسكي قال إن كييف بدأت استلام الأسلحة التي طلبتها من حلفائها، معتبرا أن تصريحات قادة الجيش الروسي تعكس نية موسكو اجتياح دول أخرى، وأضاف زيلينسكي أن هجوم روسيا على أوكرانيا هو مجرد بداية.