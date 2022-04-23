بسبب الرياح.. الحرائق تمتد في جنوب غرب الولايات المتحدة

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 34 دقيقة

آخر تحديث: 23 - أبريل - 2022 10:35 صباحًا

دفعت رياح‭‭ ‬‬عاصفة حرائق الغابات للتمدد في اتجاه قرى في شمال ولاية نيو مكسيكو الأمريكية مما أجبر الآلاف على الفرار من منازلهم فيما تستعر النيران في مناطق بجنوب غرب الولايات المتحدة الجاف.

وأعلنت السلطات المحلية إخلاء أكثر من اثني عشر مجتمعا صغيرا بسبب اندلاع حريقين في الجبال على بعد نحو 48 كيلومترا شمال شرقي سانتا في، تؤججهما رياح تزيد سرعتها على 97 كيلومترا في الساعة.

وأفاد موقع تتبع الحرائق “إنسيويب” أن الحريقين اللذين يعرفان باسمي كالف كانيون وهيرميتس بيك قد التأما على بعد حوالي 19 كيلومترا شمال غرب لاس فيجاس بولاية نيو مكسيكو.

والحريقان من بين أكثر من 12 حريقا مندلعة في أنحاء جنوب غرب الولايات المتحدة في ظل جفاف مستمر منذ عقود بالإضافة إلى وفرة الغطاء النباتي الجاف مما يثير مخاوف من أن المنطقة ينتظرها عام حرائق قاس.

وقالت لورا رابون المتحدثة باسم غابة لينكولن الوطنية في جنوب نيو مكسيكو، حيث توفي شخصان في حريق الأسبوع الماضي، “هناك العديد من الحرائق المندلعة في نيو مكسيكو الآن، وهناك العديد من الحرائق المندلعة في أريزونا وهو أمر غير طبيعي بالنسبة لهذا الوقت المبكر من الموسم”.