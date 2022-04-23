استئناف المحادثات بين السعودية وايران في بغداد

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

استأنفت القوتان الإقليميتان المتنافستان إيران والسعودية المحادثات في العاصمة العراقية بغداد بعد تعليقها في مارس آذار، حسبما أفاد موقع نور نيوز الإلكتروني الإيراني شبه الرسمي اليوم السبت، ولم يصدر أي تأكيد من السعودية أو العراق بشأن استئناف المحادثات.

وقال موقع نور نيوز التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني “الاجتماع الإيجابي الأخير أثار آمالا لدى البلدين في اتخاذ خطوات نحو استئناف العلاقات”. ولم يذكر موعد الجولة الخامسة من المحادثات.

قطعت الرياض العلاقات مع طهران في 2016 بعد أن اقتحم محتجون إيرانيون السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية بعد إعدام رجل دين شيعي في السعودية.

وعلقت إيران المحادثات في مارس آذار دون إبداء أسباب للقرار الذي جاء في وقت كان من المقرر أن تبدأ فيه جولة جديدة من المفاوضات، وجاءت الخطوة بعد أن أعدمت السعودية 81 رجلا في أكبر عملية إعدام جماعي منذ عقود، ونددت طهران بعمليات الإعدام التي قال نشطاء إنها شملت 41 شيعيا.

وبدأت المملكة العربية السعودية ذات الأغلبية السنية وإيران الشيعية، اللتان تخوضان صراعات بالوكالة في أنحاء المنطقة، محادثات مباشرة العام الماضي في محاولة لاحتواء التوتر.

وتدعم الرياض وطهران أطرافا متنافسة في الصراعات الإقليمية والخلافات السياسية في سوريا ولبنان والعراق منذ سنوات، وتقود السعودية تحالفا عربيا يشن حربا على جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن منذ عام 2015