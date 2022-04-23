تايوان لن تدخل في حالة اغلاق بالرغم من زيادة حالات كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

قال رئيس وزراء تايوان سو تسينج تشانغ اليوم السبت إن بلاده لن تدخل في حالة إغلاق مثل التي تطبقها شنغهاي، للسيطرة على زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 المحلية حيث أن الغالبية العظمي من المصابين لا تظهر عليهم أعراض أو يعانون فقط من أعراض بسيطة، وتعهد بمواصلة الانفتاح.

وتشهد تايوان زيادة في حالات الإصابة المحلية منذ بداية العام لكن الأرقام لا تزال صغيرة إذ بلغت 18436 منذ الأول من يناير كانون الثاني لسكان يبلغ تعدادهم نحو 23 مليون نسمة، في حين لم تسجل سوى أربع وفيات فقط.

وبدعم من معدل تطعيم مرتفع، تروج الحكومة “لنموذج تايوان الجديدة” المتمثل في تعلم التعايش تدريجيا مع الفيروس وتجنب إغلاق الاقتصاد وذلك على عكس مدينة شنغهاي الصينية التي تدخل أسبوعها الثالث من الإغلاق للسيطرة على الجائحة.

وفي تصريحات للصحفيين قال رئيس الوزراء التايواني إن الحكومة واثقة من الخطوات التي يتم اتخاذها وإن “من حسن الحظ” أن أكثر من 99 في المئة من الحالات إما بدون أعراض أو تعاني من مرض خفيف.

وأضاف “سنتعامل مع الأمر تدريجيا ولن نكون مثل شنغهاي وندخل في حالة إغلاق لكننا أيضا لن نتوقف على الفور عن استخدام الكمامات ولن نتخذ إجراءات لمكافحة الجائحة”.

وتتوقع الحكومة أن تصل حالات الإصابة اليومية إلى عشرة آلاف بحلول نهاية الشهر وقالت إن من المرجح أن تصل الحالات إلى الذروة في غضون عدة أسابيع، هذا وسجلت تايوان 47100 إصابة منذ بدء الجائحة قبل أكثر من عامين و856 وفاة.