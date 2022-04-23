بايدن يرشح مايكل راتني سفيراً لدى السعودية

22 أبريل , 2022 الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب). أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم ترشيح مايكل راتني سفيراً للولايات المتحدة لدى السعودية. وسبق أن شغل راتني عدة مناصب، من بينها مساعد نائب وزير الخارجية، ومبعوثاً أميركياً إلى سوريا، وقائماً بأعمال السفارة الأميركية لدى إسرائيل، ودبلوماسياً في قطر والعراق ولبنان والمغرب.

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