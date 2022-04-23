زلزال شدته 6 درجات يهز منطقة البوسنة والهرسك

22 أبريل , 2022 زلزال (تعبيرية). أورد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالاً شدته ست درجات هز منطقة البوسنة والهرسك. وأضاف أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين.

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