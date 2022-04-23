كندا زودت القوات الأوكرانية بمدفعية ثقيلة

22 أبريل , 2022
الحرب في أوكرانيا (أ ف ب).
أعلنت كندا أنها زودت قوات الأمن الأوكرانية بمدفعية ثقيلة في أعقاب تعهد رئيس الوزراء جاستن ترودو في وقت سابق هذا الأسبوع بإرسال مزيد من قطع المدفعية إلى أوكرانيا في مواجهة هجوم روسي على مناطقها الشرقية.
وقالت وزارة الدفاع إن كندا سلمت الآن عدداً من مدافع هاوتزر إم 777 والذخيرة الخاصة بها إلى القوات الأوكرانية وتقوم بوضع اللمسات الأخيرة على عقود مركبات مدرعة سترسلها إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.
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