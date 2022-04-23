زيلينسكي: أخيراً قدم الحلفاء لأوكرانيا الأسلحة التي طلبتها

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الحلفاء يقدمون أخيراً الأسلحة التي طلبتها كييف، مضيفاً أن تلك الأسلحة ستساعد في الحفاظ على أرواح الآلاف.

وفي كلمة مصورة أذيعت في وقت متأخر من ليل الجمعة قال زيلينسكي أيضاً إن التصريحات التي أدلى بها قائد روسي في وقت سابق من اليوم عن الحاجة إلى الوصول إلى الجزء الانفصالي الذي تحتله روسيا في مولدوفا تشير إلى أن روسيا تريد غزو دول أخرى.