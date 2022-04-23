بريطانيا تؤكد أن القوات الروسية لم تحقق أي مكاسب خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت المخابرات العسكرية البريطانية اليوم السبت إن القوات الروسية لم تحقق أي مكاسب كبيرة في الأربع والعشرين ساعة الماضية على الرغم من زيادة نشاطها وذلك بسبب الهجمات المضادة الأوكرانية التي تواصل عرقلة مساعيها.



وأفادت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية أن القتال العنيف يحبط محاولات موسكو للاستيلاء على مدينة ماريوبول الساحلية الأمر الذي يعيق تقدمها في منطقة دونباس.

وأضافت أن القوات الجوية والبحرية الروسية لم تتحكم في أي من المجالين بسبب فعالية الدفاعات الجوية والبحرية الأوكرانية. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة النبأ.

قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقرير في وقت متأخر من مساء الجمعة إن "وحدات روسية متحصنة في العديد من الأماكن في شرقي أوكرانيا".

وقالت هيئة الأركان العامة إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، شنت القوات الروسية هجمات على مدينة سلوفيانسك في إقليم دونيتسك واكتسبت موطيء قدم في بلدة لوزوفا الصغيرة، وهي تقاطع رئيسي لخطوط السكك الحديدية في إقليم خاركيف".

وفي مناطق سيلينا دويلنا في إقليم دونيتسك والقرم في إقليم لوهانسك، وهي على بعد 40 كيلومتراً إلى الشرق وتم احتلالها قبل أيام قليلة، تقوم قوات روسية بتوسيع مراكزها والاستعداد لهجمات إضافية.

وأضافت هيئة الأركان إن القوات الروسية ربما تكون قد اكتسبت موطيء قدم أيضاً في بلدة ستيبني في إقليم دونيتسك.