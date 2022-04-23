أوكرانيا تؤكد أن وحدات روسية تتحصن شرقاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقرير في وقت متأخر من مساء الجمعة إن "وحدات روسية متحصنة في العديد من الأماكن في شرقي أوكرانيا".



وقالت هيئة الأركان العامة إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، شنت القوات الروسية هجمات على مدينة سلوفيانسك في إقليم دونيتسك واكتسبت موطيء قدم في بلدة لوزوفا الصغيرة، وهي تقاطع رئيسي لخطوط السكك الحديدية في إقليم خاركيف".

وفي مناطق سيلينا دويلنا في إقليم دونيتسك والقرم في إقليم لوهانسك، وهي على بعد 40 كيلومتراً إلى الشرق وتم احتلالها قبل أيام قليلة، تقوم قوات روسية بتوسيع مراكزها والاستعداد لهجمات إضافية.

وأضافت هيئة الأركان إن القوات الروسية ربما تكون قد اكتسبت موطيء قدم أيضاً في بلدة ستيبني في إقليم دونيتسك.