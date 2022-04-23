شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسرائيل تغلق معبر إيرز مع قطاع غزة.. في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت اسرائيل أنها تغلق معبر إيرز (بيت حانون)، معبرها الوحيد مع قطاع غزة للعمال اعتباراً من الأحد بعدما أطلق ناشطون فلسطينيون 3 صواريخ على الدولة العبرية.



وقال مكتب المتحدث باسم "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" (كوغات) المكلفة شؤون الأراضي الفلسطينية في وزارة الدفاع الاسرائيلية "في أعقاب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، يوم الأحد لا يتم فتح معبر إيريز لخروج العمال والتجار من قطاع غزة".