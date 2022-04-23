شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مولدوفا تستدعي السفير الروسي (الاسباب) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الخارجية في مولدوفا إنها استدعت سفير موسكو يوم الجمعة للتعبير عن "القلق البالغ" إزاء تصريحات قائد عسكري كبير قال إن السكان الناطقين بالروسية في البلاد يتعرضون للقمع.



وقالت الوزارة على موقعها على الإنترنت "هذه التصريحات لا أساس لها... مولدوفا دولة محايدة ويجب احترام هذا المبدأ من قبل جميع الأطراف الدولية بما في ذلك الاتحاد الروسي".

ويأتي ذلك تزامناً مع ما نقلته وكالات أنباء حكومية روسية عن رستم مينيكاييف، نائب قائد المنطقة العسكرية المركزية في روسيا، أن السيطرة الكاملة على جنوب أوكرانيا ستمهد للوصول إلى الجزء الانفصالي الذي تحتله روسيا في مولدوفا في الغرب.