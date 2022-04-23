الرئيس زيلينسكي يحث الأوكرانيين على مواصلة المقاومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

حث الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، الأوكرانيين على مواصلة المقاومة ضد الهجوم الروسي على بلادهم.



وقال زيلينسكي في رسالة الفيديو اليومية له في وقت متأخر من مساء الجمعة: "يجب على الجميع أن يدافعوا عن أنفسهم ضد الاحتلال في كل فرصة".

وأضاف الرئيس "يجب ألا يتعاون المواطنون مع الروس.. أولئك الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها وحدات روسية يجب أن يتسببوا في أكبر قدر من المشكلات لهم".

قالت المفوضة الأوروبية إن شركات دول الاتحاد الأوروبي ستتمكن من الاستمرار في دفع ثمن الغاز الروسي بعملة غربية دون انتهاك العقوبات الأوروبية ضد موسكو.

وقال متحدث باسم المفوضية في بروكسل إن "هناك حلاً مقترحاً لإكمال مدفوعات الغاز وبما لا ينتهك العقوبات التي فرضت بسبب غزو أوكرانيا".

وفيما يتعلق بالمرسوم الروسي الصادر الشهر الماضي والذي يطالب بمدفوعات بالروبل مقابل إمدادات الغاز للغرب، قال المتحدث "لقد قمنا بتحليل دقيق للمرسوم الجديد ونجري اتصالات مع السطات في الدول الأعضاء وشركات الطاقة المعنية".

وقال الاتحاد الأوروبي في وثيقة "الأسئلة المتكررة" إن "شركات الاتحاد الأوروبي يمكن أن تطلب من نظيرتها الروسية الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بنفس الطريقة السابقة قبل تبني الرسوم، بمعنى إيداع المبالغ المطلوبة باليورو أو الدولار".

ووفقاً لوثيقة "الأسئلة المتكررة" فإن المرسوم الروسي الصادر يوم 31 مارس(أذار) الماضي، لا يستبعد عملية دفع تتوافق مع الإجراءات المقيدة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي.