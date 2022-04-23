تجدد الاشتباكات في مدينة الزاوية الليبية.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تجددت الاشتباكات المسلحة في مدينة الزاوية فجر اليوم السبت، وأسفرت عن وقوع 3 جرحى، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.



وكانت الاشتباكات قد بدأت بشكل متقطع مساء أمس الجمعة بين عائلتين، وبعد اغتيال أحد الشباب في المدينة، ثم توقفت لساعات.

ونقلت مواقع تواصل اجتماعي مقاطع مصورة تظهر تبادل إطلاق النار بأسلحة خفيفة ومتوسطة، فيما لم تتردد أنباء مؤكدة عن حجم الخسائر.

وتخضع الزاوية لنفوذ حكومة الوحدة الوطنية التي لم تعلق على الحدث.

وفي المقابل، أشار وزير الداخلية بالحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب الليبي، عصام أبوزريبة، لمتابعته ما يجري بقلق بالغ.

وناشد أبوزريبة (الذي ينحدر من مدينة الزاوية) المجموعات المنخرطة في الاشتباك بضبط النفس والتوقف عن القتال فوراً، وتغليب صوت العقل واللجوء للحكمة درءا للدماء.

وقال في بيان نشره مكتب الحكومة الإعلامي فجر اليوم "من غير المقبول على الإطلاق أن يتقاتل الإخوة لفرض مصالح أشخاص وإحكام سيطرتها، خاصة في المناطق السكنية، مما أدى إلى ترويع السكان الأمنين وهذا الأمر لن نسمح به بتاتاً".

من جهته، حمل عضو مجلس النواب عن الزاوية علي أبوزريبة، حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية ما يحصل اليوم في المدينة. وقال في بيان مقتضب: "هذا حصاد عام من فشل حكومة الدبيبة، ومخطط له من قبل هذا الشخص فاقد الشرعية". في إشارة لرئيس حكومة الوحدة.