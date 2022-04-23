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اشتباكات بين ميليشيات الرئاسي والحكومة في طرابلس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

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قالت وسائل إعلام ليبية، إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين ميليشيات متناحرة امس في العاصمة طرابلس، استمرت ساعتين، استخدم خلالها المسلحون أسلحة ثقيلة.

 

وذكر موقع "أخبار ليبيا 24" أن الاشتباكات دارت بين ميليشيا جهاز دعم الاستقرار الموالي للمجلس الرئاسي، وميليشيا قوة دعم الدستور الموالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

 

واستهدف هجوم شنته الميليشيات مركز مديريات الأمن لوزارة الداخلية، الذي اندلعت فيه النيران.

 

وأشار الموقع إلى أن قوة دعم الدستور أعادت منذ أيام، انتشارها في بعض مناطق العاصمة طرابلس، ونظمت استعراضاً عسكرياً فيها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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