موسكو تؤكد استمرار المفاوضات مع أوكرانيا لإنهاء الحرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت مصادر في موسكو أن ممثلين من روسيا وأكرانيا يجرون مفاوضات مطولة عبر الهاتف.



وأكد المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي عبر تليغرام إجرء العديد من المباحثات الهاتفية المطولة مع كبير المفاوضين الأوكرانيين ديفيد أراتشاميا اليوم الجمعة، رغم أنه لم يقدم تفاصيل عن فحواها.

وانتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أوكرانيا لسماحها بتوقف المفاوضات في وقت سابق هذا الأسبوع، قائلاً إن "موسكو لا تزال تنتظر من كييف رداً على مقترحاتها".

وعبر لافروف عن شكه في اهتمام الحكومة الأوكرانية بحل دبلوماسي للصراع.