الرئيس التونسي يستبدل أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات في البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، امس مرسوماً يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد.



وقال رئيس هيئة الانتخابات في تونس نبيل بافون، إن الهيئة لم تعد مستقلة بعد مرسوم الرئيس.

وقال: "أصبح واضحاً أنها هيئة الرئيس".

وينص المرسوم على أن للرئيس سعيّد فقط حق إعفاء أي عضو من الهيئة الجديدة أو رفض ذلك، وأنه الذي يعين بنفسه رئيس هيئة الانتخابات الجديدة من بين ثلاثة أعضاء سابقين في هيئات الانتخابات السابقة.

ويتمتع رئيس وأعضاء الهيئة الجديدة بالحصانة.

وستتكون الهيئة الجديدة وفقاً للمرسوم من 7 أعضاء بينهم 3 من هيئات الانتخابات السابقة، يختارهم الرئيس، و3 قضاة تقترحهم مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي، إضافة إلى مهندس تكنولوجيا يقترحه المركز الوطني للإعلامية.