قتيل وجريحان بعد تحطم طائرة عسكرية أوكرانية.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قُتل شخص وأصيب آخران بجروح بعد تحطّم طائرة نقل عسكرية أوكرانية في زابوروجيا، جنوب شرق البلاد، إثر اصطدامها على ما يبدو بعمود كهرباء، حسب السلطات المحلية.



وقالت إدارة المقاطعة في بيان على تلغرام إنّ الطائرة من طراز أنطونوف-26 "تحطّمت صباح اليوم في التاسعة في منطقة ميخائيلوفكا". وأضاف البيان أنّ "الطائرة كانت في رحلة فنية".

وقال البيان: "وفق معلومات أولية غير مؤكّدة حتى الآن، اصطدمت الطائرة بعمود كهرباء".

ومنطقة ميخاييلوفكا حيث تحطمت الطائرة في شمال مدينة زابوروجيا على بُعد بضعة كيلومترات من مطار زابوروجيا أكبر مدينة لا تزال كييف تسيطر عليها في هذا الشطر من البلاد.