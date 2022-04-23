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قتيل وجريحان بعد تحطم طائرة عسكرية أوكرانية.. التفاصيل الكاملة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

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قُتل شخص وأصيب آخران بجروح بعد تحطّم طائرة نقل عسكرية أوكرانية في زابوروجيا، جنوب شرق البلاد، إثر اصطدامها على ما يبدو بعمود كهرباء، حسب السلطات المحلية.

 

وقالت إدارة المقاطعة في بيان على تلغرام إنّ الطائرة من طراز أنطونوف-26 "تحطّمت صباح اليوم في التاسعة في منطقة ميخائيلوفكا". وأضاف البيان أنّ "الطائرة كانت في رحلة فنية".

 

وقال البيان: "وفق معلومات أولية غير مؤكّدة حتى الآن، اصطدمت الطائرة بعمود كهرباء".

 

ومنطقة ميخاييلوفكا حيث تحطمت الطائرة في شمال مدينة زابوروجيا على بُعد بضعة كيلومترات من مطار زابوروجيا أكبر مدينة لا تزال كييف تسيطر عليها في هذا الشطر من البلاد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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