موسكو تتهم أمريكا بمساعدة الإرهاب في ماريوبول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الروسية، امس إن وزارة الخارجية الأمريكية تحاول الكذب بعد سيطرة النازيين على ماريوبول، مؤكدة أن هذه المزاعم بمثابة مساعدة وهمية ومباشرة للإرهاب.



ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية اليوم عن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف "المحاولات المتوترة للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للكذب عن مزاعم عن استمرار السيطرة على ماريوبول من الرعاع النازيين، هي تواطؤ وهمي ومباشر مع إرهابيين على مستوى رفيع من الدولة".

وشدد المتحدث على أن "احتجاز نازيو آزوف، والمرتزقة الأجانب، رهائن مدنيين، إن وجد، يثبت أنهم ليسوا مدافعين بل إرهابيين حقيقيين".

وتابع المتحدث "أوكرانيا ذاتها، والمواطنون في ماريوبول والمدن الأخرى، تهم واشنطن فقط لجني الأرباح من توريد الأسلحة إليها والقتال ضد روسيا".

وأكد المتحدث أن "آزوف النازية إلى جانب المرتزقة الأجانب من الولايات المتحدة وأوروبا القابعين في آزوفستال محاصرون تماماً".

وقال المتحدث: "تجاهل النازيون مطالبنا بالإفراج عن النساء والأطفال الذين يُزعم أنهم معهم محتجزون لديهم لتسفيرهم مجاناً إلى أي اتجاه".

وتأتي تصريحات الدفاع الروسية، بعد نقل وسائل إعلام غربية تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس زعم فيها أن "القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على ماريوبول".

وأبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، بالسيطرة الكاملة على الجزء المدني من ماريوبول، ونشرت الكثير من اللقطات للجيش الروسي داخل الأماكن الاستراتيجية في المدينة وفي مركز المدينة، الأمر الذي وصفه المتحدث الأمريكي بـ "تضليل إعلامي"، رغم استسلام الكثير من الجنود الأوكرانيين والمرتزقة في المدينة وتطويق محكم لآخر معاقلهم في آزوفستال.