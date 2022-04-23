جنرال روسي يعلن عن السعى للسيطرة على جنوب أوكرانيا بالكامل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال جنرال روسي امس، إن موسكو تريد السيطرة على جنوب أوكرانيا بالكامل، في تصريح وصفته أوكرانيا بتكذيب لتأكيدات روسيا السابقة أنها لا تطمح للتوسع على الأرض.



ونقلت وكالات أنباء حكومية روسية عن رستم مينيكاييف، نائب قائد المنطقة العسكرية المركزية في روسيا، أن السيطرة الكاملة على جنوب أوكرانيا ستمهد للوصول إلى الجزء الانفصالي الذي تحتله روسيا في مولدوفا في الغرب، وعزل الساحل الأوكراني بالكامل، والاندفاع لمئات الأميال غرباً وراء الخطوط الحالية، وراء المدينتين الكبريين ميكولايف وأوديسا في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية على تويتر: "لقد توقفوا عن إخفاء ذلك، اعترفت روسيا بأن هدف المرحلة الثانية من الحرب ليس الانتصار على نازيين خياليين، بل احتلال شرق وجنوب أوكرانيا، الإمبريالية في أوضح صورة".

ورفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الرد على سؤال عن توسيع روسيا أهداف عمليتها، وعن رؤيتها للمستقبل السياسي لجنوب أوكرانيا.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين على الأرجح.

وقال للصحافيين: "هذه ليست قصة خيالية اقتربت من نهايتها السعيدة، أعتقد أن من المحتمل أن نشهد زيادة كبيرة جداً في الهجمات العسكرية الروسية في الشرق، وأعتقد أننا سنشهد على الأرجح تكثيفاً للهجمات العسكرية الروسية على طول الساحل".

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إن القوات الروسية كثفت هجماتها في الشرق، وتحاول الهجوم على خاركيف شمال من هدفها الرئيسي، منطقة دونباس.