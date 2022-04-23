العراق.. اعتقال 5 من داعش وإحباط هجومين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن العراق امس اعتقال 5 عناصر من داعش وإحباط هجوم للتنظيم على نقطة تفتيش في عمليتين منفصلين في الأنبار ونينوى.



وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أن الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، اعتقلت 3 إرهابيين مطلوبين للقضاء، اثنان منهم في القائم والآخر في مدخل قضاء الفلوجة بالأنبار.

وذكر البيان أن القوات العراقية أحبطت عملية إرهابية ضد نقطة أمنية في قرية تفاحة في الأنبار من قبل إرهابيين إثنين يستقلان دراجة نارية.

وأشار البيان إلى أن قوات وكالة الإستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية اعتقلت في عملية منفصلة عنصرين من داعش في شمال بغداد، اعترفا بالاشتراك في عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين.