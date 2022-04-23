الاتحاد الأوروبي يطالب الرئيس الروسي بممرات إنسانية من ماريوبول في الفصح الأرثوذكسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

طلب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي الجمعة إقامة ممرات إنسانية في ماريوبول المحاصرة، بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي.



وقال على تويتر: "اتصال بالرئيس بوتين. طالبت أن تفتح ممرات إنسانية في ماريوبول والمدن المحاصرة الأخرى فوراً، تزامنا مع عيد الفصح الأرثوذكسي".

وتقول أوكرانيا إن مئات الجنود والمدنيين يوجدون في مجمع أزوفستال للفولاذ في ماريوبول، وطالبت مرارا بوقف لإطلاق النار ليتسنى للنساء والأطفال وكبار السن مغادرة المدينة بشكل آمن.

ولفت شارل ميشال عبر تويتر إلى أنه "كرر" موقف الاتحاد الأوروبي في اتصاله ببوتين مؤكداً "دعم أوكرانيا ولسيادتها، وإدانة العدوان الروسي"، وكتب أيضاً "وحدتنا ومبادئنا وقيمنا ثابتة".

وطلب رئيس المجلس الأوروبي أيضاً من بوتين "الاتصال مباشرة بالرئيس زيلينسكي بناء على طلب الأخير"، حسب مسؤول أوروبي في بروكسل.

ومن جانبه، أشاد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بجهود أوكرانيا للتوصل إلى حل دبلوماسي لإجلاء مدنيين، وأسف لأن روسيا "لا تقوم بالمثل".

وقال: "شهد العالم هجوماً وحشياً غير شرعي في ماريوبول من روسيا أدى إلى تدمير واسع النطاق للمدينة، بما في ذلك فظائع ضد مدنيين، تحت ذريعة منحرفة تتمثل في تحرير المدينة".

وأضاف "رحل آلاف السكان إلى روسيا أو هُجروا قسرا إلى مناطق في أوكرانيا لا تسيطر على الحكومة".