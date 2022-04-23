شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوكرانيا تتوقع إعادة فتح السفارة الأمريكية بكييف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت أوكرانيا،أن الولايات المتحدة ستعيد فتح سفارتها في أوكرانيا في نهاية المطاف، دون التكهن بموعد حدوث ذلك.



جاء ذلك على لسان رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال قائلا: "أتوقع تماما أن تعاود الولايات المتحدة فتح سفارتها في أوكرانيا في نهاية المطاف"، لكنه لم يصل إلى حد التكهن بموعد حدوث ذلك.

وقال شميهال للصحفيين في ختام زيارة لواشنطن عندما سُئل عما إذا كان تلقى تأكيدات من الولايات المتحدة بأنها ستعيد فتح سفارتها "سيحدث ذلك بكل تأكيد لكننا سننتظر".

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان بريطانيا أنها ستعيد فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف الأسبوع المقبل لتنضم إلى دول أوروبية أخرى أعلنت عن خطط مماثلة بعد انسحاب القوات الروسية من شمال أوكرانيا.

وفي سياق آخر،قالت وزارة الخارجية في مولدوفا إنها استدعت سفير موسكو الجمعة للتعبير عن "القلق البالغ" إزاء تصريحات قائد عسكري كبير قال إن السكان الناطقين بالروسية في البلاد يتعرضون للقمع.

وأضافت الوزارة على موقعها على الإنترنت قائلة: "هذه التصريحات لا أساس لها... مولدوفا دولة محايدة ويجب احترام هذا المبدأ من قبل جميع الأطراف الدولية بما في ذلك الاتحاد الروسي".

وفي إطار اللقاءات الأمريكية الأوكرانية، كشف البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي ، جيك سوليفان ناقش خلال لقائه رئيس الوزراء الأوكراني المساعدات المقدمة لكييف وفرض عقوبات إضافية على روسيا.

وكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا، أن بلاده سترسل مزيدا من المدفعية إلى أوكرانيا وذلك عقب اتصاله مع حلفاء غربيين.

ولدى سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة سترسل المزيد من المدفعية إلى أوكرانيا؟ ، قال بايدن للصحفيين "نعم".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في وقت سابق للصحفيين الذين يسافرون مع بايدن إلى نيو هامبشاير إن الإدارة ستواصل تقديم المزيد من الذخيرة والمساعدات العسكرية الأخرى.

يأتي ذلك فيما أعلنت الحكومة الإيطالية، الثلاثاء الماضي، أنّ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توصلا إلى "تفاهم واسع على ضرورة تشديد الضغط على الكرملين، ولا سيّما عبر فرض عقوبات جديدة" على روسيا بسبب عملياتها الخاصة في أوكرانيا.

دعت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) 40 دولة حليفة إلى الاجتماع في ألمانيا الأسبوع المقبل لمناقشة الاحتياجات الأمنية الطويلة المدى لكييف حتى مع استمرار المواجهة في شرق أوكرانيا وجنوبها.

في السياق ذاته، كشف المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي الجمعة أن وزراء الدفاع وكبار الجنرالات من 20 دولة أعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو" ومن غير الأعضاء، وافقوا على دعوة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للاجتماع الثلاثاء في قاعدة رامشتاين الجوية التابعة للقوات الأمريكية غربي ألمانيا.

ووصف كيربي الاجتماع بأنه عبارة عن مشاورات ستتطرق إلى السبل التي يمكن لشركاء أوكرانيا من خلالها المساهمة في تعزيز قوتها العسكرية بعد انتهاء الحرب.

وقادت الولايات المتحدة جهود نحو 30 دولة في إمداد القوات الأوكرانية بمعدات عسكرية وذخائر وإمدادات أخرى من أجل مواصلة المعارك.