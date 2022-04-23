شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غوتيريش يلتقي الرئيس الأوكراني في كييف الخميس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش سيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف الأسبوع المقبل.



أوضحت المنظمة الدولية قي بيان السبت، أن غوتيريش سيلتقي الرئيس الأوكراني بعد محطة له في موسكو للتشاور مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقال بيان الأمم المتحدة إن غوتيريش سيلتقي الخميس المقبل زيلينسكي ووزير خارجيته بعد زيارة له إلى موسكو الثلاثاء.

ويأتي الإعلان عن اللقاء، بعد أيام من إرسال الأمين العام للأمم المتحدة الأربعاء الماضي رسالتين منفصلتين إلى الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وطلب غوتيريش في الرسالتين، من بوتين وزيلينسكي، استقباله في كلّ من موسكو وكييف، بحسب الناطق باسمه ستيفان دوجاريك.

وأضاف دوجاريك، الأربعاء، أنه: "في هذا الوقت الذي ينطوي على أخطار كبيرة من حيث العواقب، يرغب الأمين العام في مناقشة إجراءات عاجلة لإحلال السلام في أوكرانيا ومستقبل التعدّدية المبنية على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وتابع أنّ غوتيريش أشار إلى أنّ "أوكرانيا وروسيا الاتحادية عضوان مؤسّسان في الأمم المتحدة ولطالما كانا من المؤيدين الأقوياء للأمم المتحدة".

ويحاول الأمين العام للأمم المتحدة من خلال هذه المبادرة إعادة إطلاق الحوار من أجل التوصل إلى حل سلمي للحرب المتصاعدة حدّتها في أوكرانيا.

ولم يكن هناك تواصل مكثف بين غوتيريش وزيلينسكي منذ بدء الحرب وقد تحدثا مرة واحدة عبر الهاتف في 26 مارس/آذار الماضي.

في وقت سابق، قال فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تواصل جهودها لعقد قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف أردوغان أنه سيجري اتصالات مع موسكو وكييف في هذا الإطار، معربا عن أمله في تحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.

والإثنين الماضي، أكد الرئيس التركي أن بلاده ستواصل مساعيها من أجل التوصل إلى حل يرضي الطرفين الروسي والأوكراني، والمجتمع الدولي، وذلك في كلمة ألقاها على هامش مشاركته في برنامج إفطار تقليدي مع السفراء الأجانب لدى أنقرة، في مقر حزب العدالة والتنمية، تطرق خلالها إلى الحرب الروسية الأوكرانية وجهود التهدئة.

وأعرب أردوغان عن "ثقته التامة بإمكانية التوصل إلى حل سلمي عبر الحوار على أساس المحافظة على وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها"، بحسب ما ذكره الموقع الإخباري الرسمي "تي آر تي خبر".

ولفت أردوغان، إلى "بذل تركيا جهودا حثيثة من أجل إنهاء الاشتباكات بين جارتيها روسيا وأكرانيا".

واستشهد باللقاء الثلاثي الذي ضم وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، جنوبي تركيا، خلال مارس/آذار المنصرم.

وأشار إلى استضافة إسطنبول إثر ذلك مفاوضات بين الطرفين الروسي والأوكراني.