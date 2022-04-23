فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أصدرت فرنسا، امس مذكرة توقيف دولية بحق القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن الذي أوقف في اليابان نهاية 2018 وفر في ظروف مثيرة.



وتتعلق المذكرة بأكثر من 15 مليون يورو من مدفوعات مشبوهة بين تحالف رينو ونيسان الذي كان يترأسه غصن وشركة عمانية هي "سهيل بهوان للسيارات"، كما أوضح المدّعون في ضاحية نانتير في باريس لوكالة الأنباء الفرنسية.

وجرى إلقاء القبض على المهندس التابع لتحالف سيارات رينو نيسان ميتسوبيشي الفرنسي الياباني في طوكيو في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وجرى اتهامه بانتهاك قواعد البورصة بين اتهامات أخرى.

وجرى الإفراج عنه بكفالة في أبريل/نيسان 2019 بشروط صارمة ولكنه تمكن من الهروب .

ونفى غصن مرارا الاتهامات الموجهة له في اليابان، معتقدا أنه كان ضحية مؤامرة حاولت خلالها السلطات اليابانية منع اندماج نيسان مع رينو.