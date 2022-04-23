شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حصيلة انفجار بمسجد شمال أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن قائد ولاية قندوز مقتل وإصابة نحو 76 شخصا امس، جراء انفجار في مسجد بالمدينة الواقعة شمال أفغانستان.



وقال قاري بدري، في تصريحات لـ"رويترز": "إن انفجارا وقع في مسجد بالمدينة، مما أسفر عن مقتل 33 شخصا وإصابة 43 على الأقل".

ولم يتضح من يقف وراء الانفجار الذي جاء بعد عدة انفجارات تبناها تنظيم "داعش" الإرهابي هزت أفغانستان، من بينها تفجير في مسجد بمزار الشريف.