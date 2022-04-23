الدفاع الروسية تعلن السيطرة على مستودع كبير للأسلحة الأوكرانية في مدينة خاركيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، امس السيطرة على مستودع كبير للأسلحة الأوكرانية في مدينة خاركيف، يحتوي على قنابل هاون، وقذائف لمدافع الهاوتزر، وذخيرة دبابات.



وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق عن مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، على أن تصل الدفعة الأولى نهاية الأسبوع.

وتتضمن الحزمة التي تمثل زيادة حادة في شحنات المدفعية، أسلحة تلبي احتياجات أوكرانيا المحددة بساحة المعركة المتجهة نحو منطقة دونباس في الشرق، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جون كيربي، إن الحزمة الأخيرة تتضمن 72 مدفع هاوتزر عيار 155 مم، ومركبات تكتيكية لسحبها، بالإضافة إلى 144 ألف طلقة مدفعية، مشيرة إلى أن هذه زيادة كبيرة عن الـ18 مدفع هاوتزر في شحنة أخرى أعلن عنها سابقا، وتكفي تجهيز خمس كتائب.

وتتضمن الحزمة أيضًا أكثر من 120 طائرة بدون طيار تكتيكية من طراز "فينيكس غوست" (شبح العنقاء) – وهي طائرات مسيرة طورتها القوات الجوية الأمريكية "استجابة، تحديدا، لمتطلبات أوكرانيا"، بحسب كيربي.

ولاحقا، قال كيربي إن الطائرات المسيرة "طورت بالفعل لعدد من المتطلبات التي تتطابق بشكل وثيق" مع احتياجات أوكرانيا للعمليات في دونباس، لافتا إلى أن "تركيزها الرئيسي هو الهجوم".