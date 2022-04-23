تفجير قوي يهز العاصمة الصومالية مقديشو وأنباء عن وقوع ضحايا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

هز تفجير قوي، مساء امس العاصمة الصومالية مقديشو .



ووقع التفجير قرب شاطئ "ليدوا" الذي يذهب إليه المواطنون يوم الجمعة للتنزه . ويطل على مطاعم وفنادق فاخرة يرتادها المسؤولون الحكوميون.

وقال المتحدث باسم الحكومة الصومالية محمد إبراهيم معلمو، على حسابه في "فيسبوك"، إن "قائد الشرطة الصومالية الجنرال عبدي حسن حجار ونواب برلمانين كانوا في اجتماع معه أثناء التفجير والهجوم الذي أعقبه لم يصابوا بأي أذى وهم في أمان " .

ووفقا للعين فإن الأنباء الأولية تشير إلى أن التفجير بدأ بسيارة مفخخة أعقبه إطلاق نار، وأسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

فيما تشير التقارير إلى أنه كان هناك اجتماع بين برلمانيين وقائد الشرطة الصومالية الجنرال عبدي حسن حجار.

وقال عبد القادر عبد الرحمن مدير خدمة الإسعاف بمقديشو لـ"رويترز"، إن "6 أشخاص قُتلوا في انفجار المطعم على الشاطئ في العاصمة الصومالية مقديشو".

وأضاف عبدالرحمن: "حتى الآن نقلنا 6 مدنيين قتلى و7 آخرين مصابين".

ولم تعلق السلطات الأمنية على التفجير حتى الآن، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، غير أن أصابع الاتهام دائما ما تشير إلى حركة الشباب الإرهابية.