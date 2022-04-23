البيت الأبيض: بايدن يعتزم تعيين مايكل راتني سفيرا جديدا لدى السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعن البيت الأبيض امس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتزم تعيين مايكل راتني سفيرا جديدا لدى السعودية.



وسبق أن شغل راتني منصبي القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في القدس والمبعوث الخاص للولايات المتحدة لسوريا.

وكان راتني يشغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية للإعلام الدولي، وشغل قبل ذلك منصب المتحدث باسم مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية.

كما عمل عميدا لمعهد الخدمة الخارجية، وقبل ذلك كان عضوًا في هيئة التدريس في جامعة الدفاع الوطني.

حصل راتني على بكالوريوس من جامعة بوسطن ، وماجستير من جامعة جورج واشنطن.

كما حصل على العديد من جوائز الأداء الصادرة عن وزارة الخارجية، بما في ذلك 6 جوائز لأداء الخدمة الخارجية العليا، وجائزة الاستحقاق الرئاسية، ويتحدث اللغتين العربية والفرنسية.