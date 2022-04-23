الشرطة الأمريكية: مقتل منفذ إطلاق النار قرب مدرسة في واشنطن العاصمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الشرطة الأمريكية فجر السبت مقتل منفذ إطلاق النار قرب مدرسة في واشنطن.



وكانت الشرطة الأمريكية قد أكدت، الجمعة، وقوع حادث إطلاق نار قرب مدرسة بواشنطن العاصمة، أسفر عن إصابة 3 أشخاص على الأقل.

وقالت الشرطة إن رجلين وفتاة أطلق عليهم الرصاص في شمال غرب العاصمة.

وانتشرت قوات الشرطة بكثافة في المنطقة، ونصحت المارة بتجنب المنطقة والبحث عن مأوى والبقاء في أماكنهم.

وأغلقت قوات الشرطة عدة شوارع في المنطقة، فيما قال شهود عيان إنهم سمعوا عدة طلقات نارية.

كما أغلقت الشرطة حرما جامعيا قريبا من موقع إطلاق النار ونصحت الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالاحتماء في أماكنهم.