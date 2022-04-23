شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تنطلق بعد ساعات المباراة المرتقبة بين بايرن ميونخ وغريمه بروسيا دورتموند على ملعب أليانز أرينا، في الجولة الـ31 من الدوري الألماني.



الفريق البافاري البافاري يدخل المباراة وعينه على النقاط الـ3، للتتويج رسميا بلقب البوندسليجا للمرة العاشرة على التوالي، وهو رقم قياسي يتطلع لتحقيقه لأول مرة في تاريخ الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى.

ولن يتوج رجال المدرب الألماني جوليان ناجلسمان باللقب مساء السبت، سوى بالخروج فائزين على حساب أسود الفيستيفال، وذلك قبل 3 جولات على نهاية الموسم.

يأتي ذلك في ظل تقدم بايرن بفارق 9 نقاط عن غريمه، الذي يأتي في المرتبة الثانية بجدول ترتيب البوندسليجا.

وتشهد المباراة مجموعة هائلة من الغيابات في صفوف الفريقين، أبرزها في دورتموند، الذي تأكد غياب 9 لاعبين عنه، مع احتمالية انضمام الثنائي ثورجان هازارد ودونيل مالين لهما.

أما متصدر البوندسليجا، فلا يعاني من غيابات مؤثرة باستثناء احتمالية عدم قدرة الجناح الفرنسي كينجسلي كومان على اللحاق بالمباراة، في ظل الآلام التي عانى منها في الكاحل طوال الأيام القليلة الماضية.

دون ذلك، فإن العملاق البافاري سيغيب عنه 3 لاعبين فقط، ليسوا من العناصر الأساسية، وهم الفرنسي كورينتين توليسو والسنغالي بونا سار، بالإضافة إلى الإنجليزي عمر ريتشاردز.

يبدو ناجلسمان في طريقه للاعتماد على تشكيلته المعتادة هذا الموسم، حيث أشار في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة إلى عزمه على البدء بالمدافع الألماني نيكلاس سولي، الذي قد يلعب على حساب الفرنسي دايوت أوباميكانو، لتكون التشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: ألفونسو ديفيز، لوكاس هيرنانديز، نيكلاس سولي وبينيامين بافارد.

الوسط: ليون جوريتسكا، جوشوا كيميتش وسيرجي جنابري.

الهجوم: ليروي ساني، روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر.

فيما قد يضطر ماركو روزه، مدرب دورتموند، لإجراء مجموعة من التغييرات على تشكيلة وطريقة لعب فريقه، ليتحول إلى (3-4-3) أو (3-5-2)، لسد ثغرة الغيابات، مما سيدفعه للبدء بتشكيلة تضم كلا من:

حراسة المرمى: مارفين هيتز.

الدفاع: مارين بونجراسيتش، أكسيل زاجادو ومانويل أكانجي.

الوسط: إيمري كان، جود بيلينجهام، ماريوس وولف، جوليان براندت ورافائيل جيريرو.

الهجوم: ماركو رويس وإيرلينج هالاند.